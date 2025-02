Si gioca, stamane, la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Promozione. La capolista Santa Marinella, sarà impegnata, alle 11, sul campo dell’Atletico Salaria. I romani, che non stanno attraversando un momento positivo, sono sesti in classifica a 12 punti dai rossoblù, che dovranno difendersi dagli attacchi che gli porteranno oggi Grifone, Ostiantica e Tolfa, che denunciando sette lunghezze dal team caro al presidente Sanfilippo e che faranno di tutto per sfruttare un eventuale passo falso dei tirrenici. Dunque, per togliere speranze alle agguerrite avversarie, Tabarini e compagni, dovranno portare via l’intera posta in palio. Per la gara di oggi, mancherà solo l’attaccante Brutti, mentre rientrano in squadra Cerroni, Caforio e Gentili. «Andiamo a giocare nel difficile campo dell'Atletico Salaria - dice mister Fracassa - che è stata l'unica squadra che vinse a Santa Marinella nel girone d'andata con il risultato di due a zero. È una compagine molto organizzata che attualmente viaggia in una posizione di classifica medio alta, ma le motivazioni del Santa Marinella di allora e quella di oggi, sono differenti. Loro troveranno una squadra completamente diversa sotto l’aspetto tattico e mentale. Noi vogliamo riprendere la nostra marcia, il nostro cammino da capolista, vogliamo mantenere i punti di distacco che abbiamo accumulato dalle nostre inseguitrici e quindi serve una grossa prestazione, serve una prestazione di carattere e di forza. Rientrano Cerroni, Caforio e Gentili, che sono tre giocatori sicuramente che spostano gli equilibri, abbiamo Gaudenzi febbricitante, quindi partirà dalla panchina, l’unica assenza è quella di Brutti che contro il Tolfa ha subito una lesione muscolare e ne avrà per una ventina di giorni circa. Per il resto siamo pronti, questo match sarà sicuramente un altro scoglio che bisogna affrontare e superare così come abbiamo fatto in altre trasferte difficili come quelle di Palocco e di Capranica. Sarà una partita con un'intensità altissima e quindi, se vogliamo rimanere in vetta, dobbiamo superare queste difficoltà. Queste partite fanno la differenza, sia nel bene che nel male. La squadra è pronta, abbiamo fatto un buon allenamento durante tutta la settimana, quindi c'è soltanto la voglia di scendere in campo e di confermare quello che di buono stiamo facendo».

