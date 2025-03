Si gioca oggi, la quinta giornata del girone di ritorno del campionato di Promozione. La capolista Santa Marinella, ospita stamani alle 11, allo Stadio Fronti, la Longarina, formazione che viaggia al 12° posto in classifica con 28 punti frutto di otto vittorie, quattro pareggi e dieci sconfitte. Questi risultati però non traggano in inganno i nostri lettori, perché questa formazione, viene da quattro vittorie consecutive. Dunque, Gallitano e compagni, dovranno stare molto attenti ed affrontare sin dall’inizio lo scontro con la massima concentrazione. Per l’occasione, saranno assenti Tabarini, Brutti e Serpieri, mentre rientrano Orlando, Gaudenzi, Polidori, Zagami e Gentili. Sicuramente una boccata d’ossigeno per il tecnico Fracassa che, nelle ultime quattro partite, ha dovuto fare a meno di cinque giocatori.

«Arriva al Fronti una squadra che sta in salute – dice l’allenatore - ha cambiato molto a dicembre, quindi sarà una partita da prendere con le molle. Loro vengono da sette risultati utili consecutivi e le ultime quattro partite hanno fatto dodici punti. Quindi, ci confronteremo con una squadra brillante, che vuole continuare la sua striscia positiva e che, giocando contro la prima in classifica, metterà in campo qualcosa in più rispetto alle altre gare, come intensità, impegno e attenzione. Da parte nostra, però, siamo consapevoli che è un'occasione da non sbagliare assolutamente, un'occasione per far punti e sperare di prendere un ulteriore vantaggio sulle inseguitrici, che hanno partite complicate e tutte in trasferta. Noi però guardiamo a casa nostra e rispetto a Civitacastellana, rientra Orlando dopo due turni di squalifica, recuperiamo Gaudenzi, Polidori, Zagami e Gentili. Abbiamo le sole defezioni di Tabarini, Brutti e Serpieri. Brutti lo stiamo preservando per le prossime partite. Comunque la squadra si è allenata bene, sta in un momento, secondo me, dove si sta lasciando dietro le spalle il momento più critico della stagione, dove abbiamo avuto tanti infortuni, e la gara di sabato scorso a Civitacastellana, è stato il picco più critico della stagione. Spero che ce lo siamo lasciati alle spalle. I ragazzi sanno l'importanza di fare punti e nel girone di ritorno i punti pesano tantissimo, quindi ogni occasione va sfruttata. L'imperativo è vincere assolutamente e noi ce la metteremo tutta. Ovviamente sarà il campo a parlare, quindi il Santa Marinella è consapevole che questa è una occasione per allungare il distacco se noi facciamo il nostro, e poi andremo a vedere i risultati degli altri, altrimenti se non facciamo il nostro, i risultati degli altri contano poco».

