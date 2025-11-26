Continua il suo viaggio a punteggio pieno nel campionato nazionale di serie B la seconda formazione senior della Cv Skating, gli Snipers VR3.

Il team allenato dal presidente/giocatore Riccardo Valentini ha sconfitto per 6-0 i Mammuth Roma, al termine di una partita condotta nel gioco e nel punteggio dall'inizio alla fine.

Dopo le vittorie esterne con Bari e Palermo, i primi punti casalinghi per i giovanissimi VR3 fra le mura amiche.

«Nella seconda squadra l'importante non è il risultato - afferma Valentini - ma la crescita dei giovani ed il divertimento dei grandi. Siamo contenti della prestazione espressa, in particolar modo sono contento della gara della prima linea composta da tutti ragazzi di 15-16 anni che non hanno sfigurato di fronte ad avversari adulti».

I presenti: Stefano Travaglione, Leonardo Pistola (1), Leandro Galioto, Luis Tuduran, Marco Garbetta, Alessio Galli (1), Mattia Padovan (1), Davide Ceccotti, Samuele D'Angelo, Bernardo Meconi (2), Gloria Padovan, Francesco Taglioni (1), Riccardo Valentini. Allenatore: Riccardo Valentini.

