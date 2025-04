VITERBO – Terz’ultimo turno dell’Eccellenza Laziale girone A che ha decretato il trionfo del Valmontone indiscussa capolista che ha salutato la promozione in serie D ed ha sancito la retrocessione del Ladispoli che dopo anni abbandona la principale categoria del calcio dilettantistico regionale andando a far compagnia al già retrocesso Fiumicino. La 32esima giornata del campionato di Eccellenza laziale ha inoltre premiato gli sforzi di Viterbese e Sorianese. La prima ha vinto in rimonta per 2-1 sul campo dell’Aurelia Antica Aurelio ed ha confermato il suo quarto posto in classifica che a soli due turni dalla conclusione appare l’obiettivo prioritario da centrare, appare un po’ utopistico anche se non impossibile quello di soffiare il terzO posto al Civitavecchia che intanto ha saputo recuperare due punti alla W3 Maccarese fermata sul pari a Colleferro mentre i neroazzurri hanno battuto per 1-0 il Ladispoli. Una Viterbese in doppia veste quella di domenica e che dopo un primo tempo abulico e negativo è uscita fuori alla distanza rimontando la compagine romana con le reti di Calvigioni e Capuano. Domenica prossima ultima gara casalinga per la compagine di mister Gardini contro il Tivoli che in classifica insegue ad un punto i gialloblù. Si avvicina sensibilmente alla salvezza la Sorianese che con il pari sul campo dell’Aranova ha abbandonato il 13esimo posto nella griglia del play out, portandosi a + 14 dalla Luiss che occupa il sedicesimo posto. Più che valida la prestazione dei cimini elogiati da mister Del Canuto al termine della sfida quando il pensiero è subito andato alla gara casalinga di domenica contro il Civitavecchia.