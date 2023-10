Prima trasferta e prima sconfitta in campionato per la 3epc Asp Civitavecchia maturata sabato sul campo del Casal Bertone: le rossoblu di Giovanni Guidozzi sono state battute con un netto 0-3 dalle romane e restano a quota 2 punti in classifica. Dopo un primo set combattuto e ceduto al Casal Bertone solo al tie-break per 29/31 la squadra civitavecchiese si è poi smarrita, capitolando i successivi due set per 17/25 e 15/25.

La prima sconfitta della stagione nonostante il punteggio abbastanza pesante non deve comunque essere fonte di critica per il giovane gruppo rossoblù come sostiene l'allenatore Giovanni Guidozzi: «Per come è andata la partita direi che siamo stati sempre in difficoltà, anche nel primo set in cui il punteggio era più equilibrato e non abbiamo sfruttato qualche set point con nostri errori. Ci manca ancora la lucidità nei momenti importanti. Dopo aver perso il primo set abbiamo sbandato, e non è stata una buona prestazione subendo molto il gioco del Casal Bertone che ha decisamente meritato la vittoria». Un concetto importante ribadito dall'allenatore rossoblù è procedere passo per passo. «Bisognerà lavorare tanto in palestra e sono tante le cose da sistemare - sostiene Guidozzi - ma senza farci prendere troppo dalle emozioni del momento: non ci dovevamo esaltare per la vittoria contro la Tibur Volley e non dobbiamo deprimerci per la sconfitta con Casal Bertone. Ci servirà da insegnamento e continueremo il nostro percorso». Nel prossimo turno di campionato l'Asp Civitavecchia incontrerà l'Asd Lupi di Marte penultimo in classifica a quota zero.

Nel campionato maschile di serie C l’Etruria Volley, squadra voluta dalla collaborazione tra Asp Civitavecchia e Tuscania Volley, torna a mani vuote dalla trasferta di domenica. I gialloblu di Perez impegnati alla Palestra Ist. Magellano di Roma contro l’Asd Roma Sports sono stati battuti per 1-3 (parziali 16/25 – 15/25 – 23/25). Un avvio di campionato non facile per l’Etruria Volley anche considerando il fatto che la dirigenza si attende un salto di qualità al terzo anno di collaborazione. Sarà importante ottenere un risultato buono già nel prossimo turno di campionato contro il Zagarolo.

