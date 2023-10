Dopo una fase estiva colma di appuntamenti e ricorrenze tornano a parlare i risultati sui campi di gioco. Oggi alle 18 al Palazzetto Insolera-Tamagnini parte formalmente il campionato di serie C di pallavolo da dove ripartirà la 3epc Asp Civitavecchia dopo l'ultimo posto della scorsa stagione in B1. Rispetto alla formazione diretta da Luca Oggioni questa squadra ha ben poco in comune: con una scelta netta la dirigenza rossoblu ha infatti rivoluzionato la rosa della prima squadra, ora prevalentemente di under 16 e under 18 con qualche fuori quota di esperienza. Sostanzialmente una nuova generazione di atlete proverà a onorare la pallavolo civitavecchiese dopo l'ultima annata poco felice.

Nuovo anche l'allenatore Giovanni Guidozzi che si è mostrato molto determinato a fare bella figura all'esordio: «Siamo pronti, in questo mese la squadra ha lavorato bene. Abbiamo due obiettivi: il primo è mantenere la serie C, il secondo è far fare più esperienza possibile alle atlete giovanissime che sono la maggioranza». Sulla partita invece, Guidozzi non si sbilancia: «Non conosciamo la Tibur Volley e ci attendiamo una partita con le insidie che può avere un esordio casalingo. Sono fiducioso».

La Tibur Volley, squadra avversaria in questo primo turno di campionato dell'Asp Civitavecchia, ha una più lunga esperienza nel campionato di serie C. Per la squadra romana ha commentato l'allenatore Alessandro Fiorentini: «Siamo capitati in un girone molto forte dove ogni partita dovrà essere giocata al massimo e non puoi permetterti di rilassarti. Sabato prossimo incontriamo subito una delle big, la Pallavolo Civitavecchia. Società che negli ultimi anni, unendosi con i vicini di casa del Ladispoli, ha militato in campionati nazionali di B2 e B1. Ci aspettiamo una formazione forte con un buon mix di giovani talenti e atlete di esperienza guidate da un ottimo allenatore come Guidozzi. Per quello che ci riguarda stiamo lavorando molto, le ragazze sono fortemente motivate e non vedono l'ora di iniziare. Affronteremo ogni gara come se fosse una finale, mi aspetto una bella gara».

Prudenza e determinazione da entrambe le parti dettate dal fatto che nessuno è consapevole in modo netto dei rispettivi livelli delle formazioni. Sempre al Palazzetto dello Sport di Civitavecchia, subito dopo la partita della serie C femminile, scenderanno in campo i gialloblù dell’Etruria Volley per il primo turno del campionato di serie C maschile contro i romani del Sempione Volley. Dopo due anni di crescita e rodaggio di un gruppo di atleti giovane e costantemente alimentato dal Tuscania Volley c’è curiosità di verificare se in questa stagione la formazione allenata da Victor Perez sarà in grado di dire la propria nella lotta per i playoff promozione.

