CIVITA CASTELLANA - Ottavo squillo di mercato in entrata in casa JFC. Il Ds Ferri cala l'asso nella manica: Marco Mecarelli, classe 1997, giocatore con grande esperienza e di grosse qualità tecniche in mezzo al campo, andrà a rinforzare ulteriormente la rosa di mister Ronconi. Marco nella passata stagione al Parioli vanta diverse presenze condite da 10 goal. Oltre a diversi campionati in Promozione, ha avuto esperienze in Eccellenza con Cimini, Ronciglione e lo stesso Parioli. Giocatore di grande visione di gioco e di qualità tecniche con grande fiuto del goal. ©RIPRODUZIONE RISERVATA