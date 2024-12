Il direttore sportivo Ferri ha piazzato il doppio colpo in entrata in casa Jfc Civita Castellana per la prossima stagione 2024/2025.

Il primo è un gradito ritorno: infatti, dopo un anno sabbatico e di meditazione, rientra Federico Soccorsi, attaccante di potenza e forza che andrà a rinforzare la rosa per mister Ronconi. Federico vanta diverse esperienze in tutte le categorie tra Eccellenza, Promozione con il Parioli, Ronciglione e Ladispoli, per poi scendere in Prima Categoria a Nepi e alla alla Jfc due stagioni fa dove ha collezionato ben 13 gol. Un ritorno gradito e con grande voglia di riscatto dopo la scelta della passata stagione.

Mattia Luciani

Il secondo colpo di mercato è targato Mattia Luciani, difensore e giocatore di grande esperienza. Mattia vanta nella categoria una carriera importante calcando palcoscenici di grandissimo valore: Ronciglione, Sorianese, Canale Monterano e infine Parioli. Il giocatore è entusiasta e pronto a mettersi in discussione nella prossima stagione con la consapevolezza che porterà un bagaglio di esperienza e di valore. «Con l'occasione - fa sapere la dirigenza della Jfc - ringraziamo la società Parioli per aver dato il benestare alla presentazione del giocatore».

