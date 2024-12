Prima giornata felice per la Coser Aniene agli Italiani estivi, nello splendido scenario dello Stadio del Nuoto di Roma. Subito bene i tritoni gialloblu, allenati da Fabio De Santis ed Enrico Rovetto, con la conquista di diverse finali. Matilde Petronilli sarà ai blocchetti per i 200 dorso, Lorenzo Ballarati gareggerà nei 50 farfalla, gara inusuale per lui. Bene Damiano Melis nei 400 stile libero e Viola Ricci nei 200 dorso. Ciliegina finale ancora con Ballarati, che con il parziale di 48"80 consente all'Aniene di andare al primo posto della 4x100 stile libero, grazie anche al contributo dei compagni di squadra Passafaro, Ferrazza e Del Signore.

