Sport

Italia Surf Expo cala il poker

SPORT ACQUATICI. La manifestazione, in scena dal 18 a 21 luglio sulla spiaggia ai piedi del Castello di Santa Severa, passa da tre a quattro giorni. Tra gli eventi in programma la Quiksilver & Roxy Surf School in collaborazione con l’Ostia surf, la tappa del campionato nazionale Sup della Fisnw, la Quiksilver Rogue Wheels Surf/Skate Contest, tecniche entry level di ju jitsu, Roxy joga fitness, Capoeira show, esposizione dei pulmini storici, un workshop di 4 giorni per costruire la tavola dei propri sogni e tanto altro. Ospite d’onore la surfista Justine Dupont