QUI FORMAZIONE MASCHILE (SERIE C). La formazione maschile dell’Isola Sacra Volley Fiumicino, allenato dai coach Cristini e Gargiulo, batte la capolista Eurpack Aprilia e consolida così il quarto posto in classifica. I padroni di casa, posizionati a quota 32 punti, grazie a questo importante successo hanno ridotto sempre più la distanza che li separa dal podio. Il 3-0 andato in scena di fronte al proprio pubblico, durante lo scorso weekend, è stato senza ombra di dubbio figlio di una prestazione da incorniciare, attraverso i seguenti parziali: 30-28, 25-22, 30-28. La partita, valevole per il girone A del campionato di Serie C, ha di fatto visto maturare un passivo netto che parla chiaro sotto molteplici punti di vista. Nonostante l'equilibrio assistito nel set iniziale, poi conquistato dall'Isola Sacra con grande freddezza e qualità, il secondo parziale ha riservato tutt'altra storia. Il club aeroportuale è di fatto sceso in cattedra mostrando quel che di buono sa esprimere sul terreno di gioco e ottenendo il set senza troppa fatica. Discorso diverso per il terzo e ultimo parziale, molto simile al primo, con una battaglia punto a punto fra le due compagini. Il tentativo di poter rientrare in gara, messo in mostra dall'Eurpack Aprilia, non è bastato e la squadra isolana grazie ad un prezioso Brunialti ha potuto chiudere la pratica.

Nel prossimo turno la formazione dell’Isola Sacra sfiderà sabato primo marzo alle ore 16 in trasferta l’Aurelio Romana.

LA CLASSIFICA. Nfa Saet 38; Volley School Aprilia 37; Eurpack Aprilia 35; Isvf Fiumicino 32; Luiss Roma 30; Aurelio Romana 25; Rim Sport Cerveteri 23; Fenice 23; Roma Sports 23; Etruria Volley Tuscania 21; Volley Life 16; Roma 7 Volley 16; Poolstars 16; Zsa 1.

QUI FORMAZIONE FEMMINILE (SERIE D). Se la categoria maschile dell'Isola Sacra Volley Fiumicino festeggia, anche quella femminile non è da meno e anch'essa può esultare. Le ragazze dei coach Calzavara e Giustini, battono per 3-0 il Vbc Viterbo e conquistano una vittoria fondamentale in un'altra giornata di Serie D. Una prestazione convincente, quella maturata dalla compagine capolista del girone B, grazie ai parziali di 28-26, 25-19 e 25-18. Quest'ultima ha evidenziato una netta superiorità delle padrone di casa, protagonista nell'imporsi con tenacia e determinazione.

Pronti e via. L'Isola Sacra Volley Fiumicino, ancora una volta con Cardarelli titolare - in sostituzione di Maurer infortunata - inizia con una serie di errori in fase di costruzione, portando il primo set ai vantaggi. Nonostante ciò, riesce comunque a chiudere il parziale a proprio favore, per merito di un attacco efficace sferrato dal laterale Trima. Se il secondo set incomincia con molta confusione in campo, nella parte centrale le ragazze fiumicinesi ritrovano un giusto ritmo che permetto a loro di vincerlo e di superare con un netto predominio anche l'ultimo parziale.

Sabato primo marzo alle ore 18.30 le aeroportuali affronteranno fuori casa il Talete.

LA CLASSIFICA. Isvf Fiumicino 41; Sporting Viterbo 41; Green Volley Roma 37; Nfa Saet 35; Group Ostia 30; Aurelio Volley 29; Allumiere 26; Stella Mantus 22; Pol. Talete 20; Vbc Viterbo 18; San Paolo Ostiense 18; Civitavecchia 15; Poolstars 3; Life Viterbo 1.

