Weekend intenso e ricco di soddisfazioni per l’Isola Sacra, che porta a casa risultati importanti su più fronti, confermando il buon lavoro svolto in palestra e la crescita dei gruppi, sia maschili che femminili. Tre punti fondamentali arrivano dalla Serie D femminile, dove le ragazze dell’Isola Sacra conquistano una preziosa vittoria esterna contro Invicta Roma con un netto 3-0. Una partita gestita con grande attenzione, caratterizzata da ordine tattico, spirito di squadra e continuità di rendimento. Un successo che premia il percorso fatto finora e dà ulteriore fiducia al gruppo. Sorride anche la Serie C maschile, protagonista di una prestazione di carattere sul campo della Polisportiva Tuscania. I ragazzi ISVF si impongono 3-1, mostrando concentrazione, determinazione e grande voglia di portare a casa il risultato. Una vittoria importante, ottenuta con maturità e qualità di gioco, che conferma il valore della squadra. Meno fortunata la Serie C femminile, che esce sconfitta dal confronto con la Luiss per 3-1. Una gara comunque combattuta, in cui le ragazze hanno lottato fino all’ultimo contro un avversario solido e ben organizzato. Ora due settimane di pausa serviranno per lavorare in palestra, recuperare energie e tornare in campo ancora più determinate. Chiude il quadro il successo della Prima Divisione maschile, che supera Santa Lucia con un convincente 3-0. Una prestazione solida e ordinata, frutto di un gioco efficace e di tanta determinazione, che consente ai ragazzi di portare a casa una vittoria netta e meritata. Un fine settimana, dunque, che conferma la crescita dell’ISVF e la voglia di continuare a migliorare, con lo sguardo già rivolto ai prossimi impegni.

