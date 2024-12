Inizio fantastico per Alessia Arciprete nel campionato di Serie A2 con la sua nuova squadra, il Montecchio. Nell’ultimo turno le venete hanno sconfitto con un'evidente 3-0 l’Offanengo. La schiacciatrice civitavecchiese è stata tra le protagoniste del successo con 16 punti messi a referto. Settima vittoria in sette partite per la squadra di Arciprete, che occupa il primo posto in classifica nel girone B con 19 punti conquistati sui 21 totali. Quindi una partenza che lancia il Montecchio tra le candidate al salto di categoria verso l’A1, dove Arciprete spera di tornare dopo l’esperienza con la Roma Volley.

