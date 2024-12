È cominciata ufficialmente la nuova stagione della Sezione AIA di Civitavecchia con il doppio appuntamento del raduno precampionato. Al rientro dalla pausa estiva gli associati civitavecchiesi si sono ritrovati presso l’impianto del Dopolavoro Ferroviario per l’effettuazione dei test atletici. Oltre alle consuete prove fisiche, i responsabili dell’Organo Tecnico Sezionale Emiliano Farascioni e Flavio Aprea hanno tenuto una interessante lezione sul posizionamento da assumere sul terreno di gioco, simulando le varie situazioni che si verificano durante le partite. All’Hotel “San Giorgio” di Civitavecchia si sono svolti, invece, i lavori in aula, a partire dai quiz regolamentari e dalle disposizioni tecniche. «Il raduno è fondamentale - ha spiegato il Presidente Sezionale Marco Sacco - per prepararci al meglio per ripetere e migliorare i buoni risultati ottenuti lo scorso anno». A supervisionare il raduno il Componente del Settore Tecnico dell’AIA Giulio Corsi, che ha illustrato tutte le novità contenute nella Circolare n.1 per la Stagione Sportiva 2024/2025, anche attraverso diverse slide e video per consentire a tutti gli arbitri, assistenti e osservatori di recepire al meglio le nuove disposizioni regolamentari. Il Componente del Comitato Regionale Arbitri del Lazio Valerio Milani ha invece portato il saluto del Presidente Regionale Francesco Massini e della Commissione a tutti i presenti, ed ha formulato i migliori auguri di soddisfazioni personali e per la Sezione per l’imminente avvio dei campionati. Il presidente Marco Sacco si è poi soffermato sui punti cardine della stagione: «Sarà più agevole l’accesso ai poli di allenamento sezionali in modo da accrescere lo spirito di squadra tra tutti i ragazzi. Fondamentale sarà però anche la sinergia tra osservatori e arbitri per consentire una veloce crescita di tutti i nostri ragazzi che sono sicuro ci regaleranno tante soddisfazioni».

