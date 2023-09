La Futsal Academy aprirà ufficialmente il campionato di C1.

La formazione guidata da Umberto Di Maio inizierà la sua nuova avventura, giocando alle 21 sul campo della Spes Poggio Fidoni.

È una gara difficile, nella quale i nerazzurri dovranno subire dimostrare di aver voglia di combattere.

Sarà una stagione diversa per la squadra capitanata da Claudio Cleri e Luca Bellumori, che ha cambiato molto e punterà soprattutto a salvarsi, anche perché la cancellazione della regola degli under non è stata sicuramente una buona notizia per un gruppo giovane.

Sarà assente l'infortunato Moretti, mentre Mancini ha avuto qualche problema fisico, ma ci sarà, anche se non al meglio della forma.

«Sarà l'esordio per parecchi ragazzi in C1 - commenta mister Umberto Di Maio - andiamo là sperando di poter portare avanti il lavoro fatto durante la preparazione, che è andata molto bene. Speriamo di poterlo esprimere anche in una partita ufficiale. La Spes è un'incognita, visto che hanno anche una squadra in B, so che hanno un portiere spagnolo e un attaccante brasiliano. Hanno un campo molto piccolo in parquet e questo ci penalizzerà un po'».

