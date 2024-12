Parte il campionato di Serie B per la Flavioni. Una nuova veste per la squadra di Patrizio Pacifico, che resta alla guida nonostante il suo impegno come delegato allo Sport, in un campionato nuovo, creato dalla Federhandball visto l'alto numero di società intenzionate a partecipare ad un torneo con meno pretese rispetto alla Serie A2, anche dal punto di vista economico per le trasferte. E si comincia con il primo di due impegni consecutivi in casa per Ferretti e compagne, attese dall'impegno delle 17 di domani al PalaSport Insolera-Tamagnini contro lo Sportinsieme, squadra emiliana. Tanta voglia di fare bene per le civitavecchiesi, che sperano di ritagliarsi un ruolo di primo piano, dopo alcune stagioni anonime, sempre in attesa che si possa risolvere, una volta per tutte, la questione PalaGrammatico, che il quale ci sarà ancora da attendere del tempo per il completamento dei lavori, attualmente fermi, con la speranza che l'iter burocratico si possa sbloccare presto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA