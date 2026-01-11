La Futsal Academy conquista una vittoria pesantissima in Sardegna superando il Villaspeciosa per 5-4, al termine di una gara intensa e combattuta fino all’ultimo secondo. I rossoblù, con questo successo esterno di grande valore, salgono momentaneamente in vetta alla classifica a quota 28 punti, prima di essere nuovamente superati dall’Ardea, vittorioso per 6-1 nel match disputato in serata. Nonostante ciò, la Futsal Academy mantiene saldo il secondo posto e resta pienamente in corsa per la vetta.

Partita equilibrata e ricca di continui ribaltamenti di fronte, con un costante botta e risposta che ha tenuto il punteggio in bilico fino agli ultimi secondi. In un contesto di grande equilibrio, a fare la differenza è stata la maggiore qualità tecnica e la lucidità della formazione rossoblù nei momenti chiave dell’incontro, unita a grande determinazione e sacrificio, nonostante una rotazione ridotta e una trasferta logistica impegnativa.

Decisivo Matteo Proietti, autentico trascinatore della Futsal Academy, autore di una tripletta e della rete della vittoria arrivata a un minuto dal termine, che ha gelato il pubblico di casa. Completano il tabellino dei marcatori Crescenzo e Lopez, protagonisti di una prestazione collettiva di alto livello, capaci di supportare i compagni nei momenti più difficili.

Grande soddisfazione per mister Vincenzo Di Gabriele, che commenta così il successo: «È una vittoria fondamentale su un campo difficilissimo. Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata, contro una squadra solida e ben organizzata. I ragazzi hanno dimostrato personalità e grande cuore, gestendo bene i momenti chiave del match. Eravamo con le rotazioni limitate e speriamo di recuperare qualcuno già dalla prossima settimana. Questa vittoria ci dà fiducia e conferma che possiamo competere fino in fondo per il vertice della classifica».

Il successo in Sardegna conferma la maturità raggiunta dalla Futsal Academy, che con questo risultato rafforza le proprie ambizioni in un girone di ritorno che si preannuncia estremamente competitivo, dove ogni dettaglio potrà risultare decisivo nella corsa ai vertici del campionato.

