Alla San Pio X si può finalmente giocare sul campo in erba naturale. Dopo anni di attesa, la società del presidente Marco La Rosa ha inaugurato ufficialmente il nuovo terreno di gioco, in una presentazione che si è trasformata in una vera e propria festa, con tanto di musica e di celebrazioni, con protagonisti tutte le persone che fanno parte dell’universo rossoblu. Dopo oltre 50 anni di pozzolana, alla fine il club ha deciso di ammodernare il proprio campo e lo ha fatto con un terreno in erba naturale, diversificandosi da molte altre realtà locali, che, invece, hanno deciso di utilizzare l’erba sintetica.

«Siamo felicissimi di poter far vedere il nostro nuovo campo - dichiara il presidente Marco La Rosa - questa è la conclusione di un percorso lunghissimo, che è partito un anno e mezzo fa. All’inizio, a dare la verità, ero un po’ scettico sull’erba naturale, ma alla fine mi sono dovuto ricredere. Questo perché abbiamo avuto il sostegno della famiglia e della ditta Guerrucci, che non si tira mai indietro quando c’è da dare una mano al popolo civitavecchiese, cosa che ha sempre dimostrato nel corso degli anni. Pian piano, grazie ad un lavoro accurato e che è stato fatto anche di notte, siamo riusciti a seminare tutte le piante che hanno dato origine al nuovo campo. Ovviamente le condizioni non sono ancora quelle ideali, ma contiamo, nel giro di un anno, a rendere il Guerrucci un campo splendente, con il verde che dominerà». Infatti la società rossoblu ha deciso di cambiare denominazione: non più Francesco Riccucci, che aveva contributo alla partenza delle attività a via dell’Immacolata, finanziando anche la costruzione della tribuna, ma Mario Guerrucci, conosciuto in città con il soprannome di “Sor Mario”.

«Non potevamo non ricordare Mario - dichiara il direttore generale della San Pio X, Enrico Leopardo - per tutto quello che ha fatto per noi. Ringraziamo la famiglia per aver partecipato alla festa e per essersi resa disponibile. Ringrazio anche le autorità e le altre società locali che hanno voluto prendere parte all’evento. Abbiamo voluto premiare tutte le persone a cui siamo affezionati e che hanno raggiunto importanti successi con la nostra società. Ora si parte, verso nuovi importanti traguardi. Abbiamo anche voluto celebrare i ragazzi del settore giovanile che hanno segnato il primo gol, per la loro categoria, sul nuovo terreno».

Tra i premiati anche Pino De Fazi, Daniele Fracassa e Raffaella Termini. Presente anche il sindaco Marco Piendibene, che da giovanissimo ha fatto parte della San Pio X, giocando nel ruolo di attaccante, prima di passare all’atletica. Al campo anche il presidente del consiglio comunale, Marco Di Gennaro, l’assessore ai Lavori Pubblici, Patrizio Scilipoti, il delegato allo Sport, Patrizio Pacifico, la consigliera regionale Marietta Tidei. E poi i rappresentanti delle altre società locali: Patrizio Presutti per il Civitavecchia, Umberto Bramucci per il Dlf, Antonello Quagliata, Pino Antonucci e Fabio Secondino per il Quartiere Campo Oro, Stefano Ambrosi per la Leocon.

