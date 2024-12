Inarrestabile e vincente la Under 16 Crc/Url, che al Moretti Della Marta conquista cinque punti in classifica battendo 24-21 l’Aquila Rugby che prende comunque un punto per il bonus difensivo. Queste le parole degli allenatori: «Partita durissima e difficile. Avevamo dei problemi di salute di alcuni componenti del roster perché guariti da poco e quindi non al 100%, per questo abbiamo fatto dei cambi tattici che hanno dato risposte positive. Nel primo tempo abbiamo iniziato bene, di seguito però la stato di salute di alcuni si è fatto sentire e siamo andati sotto nel punteggio. I ragazzi hanno reagito e con carattere e forza di volontà sono arrivati alla vittoria. Ci sono stati dei momenti in cui si sono mostrati distratti ma dopo le segnalazioni ed indicazioni dello staff tecnico hanno ripreso le redini della partita e sono riusciti ad avere la meglio sugli avversari, vincendo la partita».

Nota a margine ma non meno importante, complimenti vivissimi alla educazione e comportamento del team dell’Aquila Rugby, la foto parla da sola di come hanno lasciato gli spogliatoi al Moretti Della Marta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA