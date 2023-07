In Umbria trionfa il pugile Emanuele Fanicchia di Cerveteri. «È entrato in palestra - ha spiegato Luisiano Fiore - in punta di piedi e dopo neanche due anni è stato scelto per rappresentare il Lazio al Torneo Alberto Mura, la massima competizione nazionale della federazione pugilistica». Quellodi Assisi per Emanule Fanicchia è stato un bel match: «Ha disputato al peso di 42 kg ben 3 match con tre diversi avversari della sua categoria - ha concluso il maestro Luisiano Fiore - vincendo la sua prima medaglia d'argento, la cosa che rende incredibile questa esperienza, il fatto che il ragazzo di appena 13 anni categoria school boys, ha fatto lì, il suo esordio presentandosi senza una gara alle spalle e vincendo per altro contro un ostico avversario siciliano, ottima prestazione per un ragazzo che non salta un allenamento e che si è impegnato anche il giorno del suo compleanno».

