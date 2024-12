Tanta gente a dare l’ultimo saluto ad un monumento dello sport civitavecchiese. Nella chiesa dei Santi Martiri Giapponesi s’è infatti celebrato il rito funebre per onorare la memoria di Antonio Parisi, venuto a mancare nella giornata di sabato all’età di 72 anni, dopo aver a lungo combattuto contro una brutta malattia. Presenti sportivi, istituzioni, ma soprattutto tanti amici di un uomo che ha dato la sua vita a pallanuoto e nuoto. All’uscita della bara sono stati liberati in volo palloncini gialli e blu, come i colori di quella Coser che Parisi ha tanto amato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA