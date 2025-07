La domenica dello sport civitavecchiese viene scossa da una notizia clamorosa, forse un po’ inattesa, ma fino a un certo punto per quanto dimostrato dalla Tirreno Atletica soprattutto negli ultimi tempi. La classe 2007 Asia Bernardini vince i 3000 metri siepi ai campionati Italiani Junior di Grosseto con il tempo 10'51"83 e si laurea campionessa tricolore, ottenendo anche il prestigioso pass per gli Europei Under 20, che si svolgeranno a Tampere, in Finlandia.

Argento lo scorso anno ai tricolori Under 18 di Molfetta, questa volta la portacolori biancazzurra può sventolare la bandiera U20 a Grosseto: una gara tattica da parte delle avversarie, per natura Bernardini parte decisa e non si crogiola nei passaggi rilassati così da segnare il passo e proseguire diretta verso il traguardo senza timori referenziali di squadre molto più blasonate.

Una gioia infinita, lacrime e risa che arrivano nel vortice di emozioni, il gruppo dei campionati italiani è giunto qui con una preparazione solida, mirata e personalizzata alle esigenze fisiche dell’atleta, alla predisposizione mentale, alla reazione delle strategie degli avversari. Stessa gara, i 3000m siepi anche per Sara Pontani(2006), ottima la sua 5^ posizione, crono di 11’21”67. Passiamo ai 3000m con Myriam Tofi che è 6^ (2007)in 18’15”01 e Dafne Capitani (2006) in 18’56”01 è 13^; Dafne ha corso anche gli 800m chiusi in 2’17”51. Suo secondo miglior tempo di sempre Matteo Bonamano (2006) 56”21 nei 400 metri ostacoli ed è 22^ nella classifica dei campionati italiani U20, Gabriele Tarricone (2006) per oggi la sua misura è 1,91m al salto in alto. 4x100 Tiselli Davide-Andrea Augelli-Brizi Dario-Cecchetti Gabriele in 45”08 immancabili ai campionati italiani di categoria.

«Arrivare ai campionati italiani è già un lavoro duro – affermano emozionati dalla Tirreno - con minimi imposti dalla federazione, c'è molto lavoro dietro. Siamo sempre più convinti che sono queste le emozioni che vogliamo creare, avere un obiettivo lavorare per ottenerlo e nel caso sia possibile averlo in un certo momento storico della vita si passa ad analizzare come studiare nuove strade per raggiungerlo, con la leggerezza di chi sa che ci sono nuove opportunità, con la costanza e determinazione di chi sa che gli obiettivi si raggiungono».

@RIPRODUZIONE RISERVATA