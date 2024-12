Il Ladispoli col Certosa senza Selvadagi. Non recupera l’attaccante protagonista di questo avvio di stagione ma soprattutto sono pessime le notizie che arrivano dopo gli esami clinici a cui si è sottoposto. La punta ex Boreale infatti si è procurato la lesione del legamento e starà fuori almeno tre mesi. Non è dunque una semplice distorsione alla caviglia. Una tegola per l’Academy e per mister Andrea Di Renzo che non ha nemmeno a disposizione l’esterno Tofa dopo la frattura del quinto metatarso.

Domani però si torna in campo per la terza giornata di campionato. I rossoblu sono ancora imbattuti dopo i due pareggi ottenuti con Aurelia Antica Aurelio e Tivoli. Il Certosa ha perso con la corazzata Valmontone e fermato il Pomezia. Perciò i tirrenici dovranno fare particolare attenzione ad un’avversaria affrontata già in amichevole durante l’estate (match terminato 0-0 all’Angelo Sale) e che ha voglia di ottenere la prima vittoria stagionale. Dopo l’ampio turnover in Coppa Italia mercoledì con la W3 Maccarese si torna alla normalità. In porta Mercadante, i difensori centrali saranno Guida e Barbarossa, sulle corsie esterne Ergemlidze e Urbani. In mezzo al campo Merciari e Polucci, con Buonanno e Dato a completare il mosaico. In avanti Cardellini con Pelizzi. C’è però l’incognita Capanna che potrebbe partire dal primo minuto e Di Renzo potrebbe anche togliere una punta. Ma si saprà solo a poche ore dal fischio d’inizio. Si gioca domani alle ore 11. Fischietto rosa per il match odierno: è Francesca Roncaioli di Roma 1. I suoi assistenti saranno Edoardo Salvatori di Tivoli e Mario Santostefano di Viterbo.

