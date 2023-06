Sono stati quattro giorni appassionati quelli che hanno contraddistinto Il Volontariato promuove la vita, giunto alla decima edizione e che quest’anno è tornato nella sua sede originale di piazza della Vita. Tra le tante manifestazioni, dall’illusionismo alla presentazione di libri, dalle esibizioni musicali ai racconti delle persone che hanno dimostrato di sapercela fare nonostante le difficoltà, all’interno dell’evento che ha visto come capofila l’associazione Il Ponte, si è parlato anche di sport. Per il secondo anno consecutivo Anna Battaglini, Rossella De Paolis e gli altri organizzatori hanno deciso di celebrare le eccellenze sportive per la stagione appena terminata, con una serie di premiazioni che hanno riguardato tutte le società e gli atleti che hanno voluto prendere parte alla kermesse messa in piedi anche con la presenza del delegato allo Sport, Matteo Iacomelli, dell’assessore ai Servizi Sociali, Deborah Zacchei, e con il sostegno di Fondazione Cariciv e Regione Lazio. A salire sul palco tanti nomi importanti del mondo sportivo locale civitavecchiese. Andando in ordine sparso per non fare parallelismi inutili, la Nautilus di pallanuoto ha vinto il campionato di serie B ed ha consegnato al delegato Iacomelli il premio ricevuto dalla Federazione Italiana Nuoto. Presenti mister Daniele Lisi, il presidente Alberto Braccini, il preparatore atletico Mauro Ronconi, capitan Venere Tortora e diverse giocatrici. Rimanendo in tema acquatico, spazio anche per il nuoto Master con i Nuotatori Civitavecchiesi, supportati dai tritoni Michela D’Amico e Maurizio Valiserra, accompagnati sul palco anche dal tecnico Marcello Jacopucci, che ha sottolineato gli sforzi e gli impegni che mettono in atto questi ragazzi. Importante spazio anche per la pallavolo. Civitavecchia Volley Academy ha raggiunto numerosi titoli provinciali e si è ritagliato un ruolo di primo livello anche a livello regionale. Sul palco uno dei presidenti, Giorgio Piendibene, coach Cristiano Cesarini, le dirigenti Cinzia Fois e Antonella Romiti, i quali hanno rappresentato la nuova realtà nata un’estate fa. Rimanendo con la rete al centro, sul palco anche la Pallavolo Civitavecchia, che è reduce dal certificato di qualità Oro per il settore giovanile e dalla freschissima convocazione al Trofeo delle Regioni di Sofia Giulì, presente per l’occasione, così come varie compagne di squadra e parte dello staff tecnico, tra cui il direttore Giancarlo De Gennaro e il dirigente Elia Pantalone. Spazio anche per alcuni civitavecchiesi che si sono messi in mostra in realtà lontane dalla nostra, soprattutto in Sicilia, come l’allenatore di calcio Michele Zeoli, che ha stravinto, da vice, il campionato di serie D con il Catania, e il cestista Adriano Corti, che ha ottenuto l’accesso all’Interregionale con i messinesi del Castanea. Torniamo a parlare di calcio con la vittoria dei campionati provinciali U15 e U19 da parte del Dlf, proprio nel giorno in cui si parlava della celebrazione di Umberto Bramucci nei quadri nazionali del Dopolavoro Ferroviario. Protagonisti anche gli sport da combattimento con il karate ed in particolar modo Ludovica Legittimo, cresciuta alla Mabuni Club e poi diventata protagonista a livello internazionale con l’Italia e con lo Shirai Club di San Valentino. Per lei si attende un futuro sempre più radioso e sempre più a caccia dei titoli che contano. C’era anche il biker Andrea Tarallo, che si sta mettendo sempre più in luce nella mountain bike, lui che è doppiamente figlio d’arte e che ha voluto partecipare nonostante qualche minuto dopo dovesse prendere un treno per andare a fare una gara fuori regione. Rappresentati anche l’hockey in line con il presidente della Cv Skating, Riccardo Valentini, che ha celebrato l’argento dell’U18 nel campionato nazionale, e la ginnastica artistica con Erica Pignatelli dell’As Gin, che ha parlato dei nuovi successi della società locale, con il secondo posto in serie A1 della formazione femminile, con Manila Esposito, July Marano ed Emma Recchia che hanno portato sempre più alla ribalta il gruppo di Camilla Ugolini e Marco Massara, che non smette di stupire gli appassionati di ogni livello. Si è parlato anche di rugby con i gemelli Flavio e Gabriele Schiavi, che hanno vinto il campionato nazionale U19 con il Colorno, al momento una delle migliori formazioni d’Italia. In mostra il rodeo con Diego Tiselli del centro Winnie Dry Ranch, che ha raccontato le sue due vittorie a livello interregionale. Non potevano mancare i ragazzi della Vis Cordis, che danno sempre un contributo ottimo sia per quanto riguarda i risultati sportivi a livello regionale, ma anche e soprattuto per l’importantissimo messaggio sociale, per favorire la pratica sportiva dei ragazzi diversamente abili. Molti anche gli assenti, ma praticamente tutti giustificati: la Tirreno di atletica era impegnata in diverse gare, il nuotatore Lorenzo Ballarati sta gareggiando al Settecolli, la paddlesurfer Cecilia Pampinella stava affrontando una gara dell’EuroTour in Germania, Matteo Sargolini del Club 88 era a Novara per un evento internazionale, Marco Del Lungo era con il 7bello per alcune partite amichevoli con la Croazia, Michael Magnesi era impegnato con l’organizzazione della serata di pugilato all’Uliveto, Daniele Benedetti si trovava a Torbole, al lago di Garda, per una gara.

©RIPRODUZIONE RISERVATA