Nel Campionato Regionale Under 19 Maschile di Eccellenza, il match al PalaPanzani tra Volley Ladispoli e S.Paolo Ostiense è stato molto atteso, considerando la reputazione di entrambe le squadre come le migliori rappresentative giovanili laziali della categoria. Nonostante le vittorie passate del Ladispoli, il S.Paolo ha dimostrato un'impressionante determinazione, desideroso di continuare il proprio percorso agonistico. La partita è stata caratterizzata da un'intensa battaglia, con emozioni ad ogni azione. Nonostante la vittoria finale del Ladispoli per 3-1, il match è stato estremamente equilibrato, con entrambe le squadre che hanno combattuto punto a punto. Nel primo set, vinto dal S.Paolo per 25-18, il Ladispoli ha faticato a trovare il proprio ritmo, sorpreso dalla determinazione e dall'efficacia del S.Paolo sia in difesa che in attacco. Tuttavia, a partire dal secondo set, il Ladispoli ha mostrato maggiore incisività, riducendo gli errori al servizio e migliorando l'efficacia in attacco e la solidità in difesa. Il pubblico presente ha contribuito all'atmosfera infiammata del match, sostenendo entrambe le squadre con un tifo corale. Nonostante l'ardore iniziale del S.Paolo, il Ladispoli si è aggiudicato il secondo set per 27-25 grazie ad una prestazione eccezionale di giocatori come Bosco, Notarangelo, Paris, Bocchini, Kai, Chiola e Avantagiato. Il terzo e il quarto set sono stati altrettanto concitati e combattuti, ma alla fine il Ladispoli ha trionfato per 25-21, garantendosi così l'accesso alla fase finale del tabellone perdenti. Nel prossimo incontro, affronterà la Roma7 Sempione in trasferta. Altri incontri includono Fenice-Virtus Roma e Marino-Etruria Volley Tuscania.

