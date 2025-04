Grande successo della Pallanuoto Viterbo contro l’Anaconda nella seconda giornata del girone finale del campionato di Promozione. Dopo un avvio incerto, I ragazzi di mister Simone Ubertazzo, dal terzo tempo prendono saldamente le redini del gioco e con un parziale di 9 a 1 alla fine si impongono con il risultato di 10-7. Protagonisti molti civitavecchiesi, in particolare il mattatore di giornata Marco Accorsi con 4 realizzazioni. Due reti per Marco Castello. Doppietta anche per l’ex assessore alle Partecipate, Francesco Serpa, che, nonostante non sia più un ragazzino, si dimostra ancora molto utile. Rete anche per Fiorilli e Leporati. Con questa importante vittoria il Viterbo rimane pienamente in corsa per salire in serie C.

