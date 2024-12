VITERBO - Il viterbese Antonio Zappi è il nuovo presidente dell’Associazione Nazionale Arbitri. E’ stato eletto poche ore fa con il 72% dei voti: un successo straordinario annunciato al termine di un lungo scrutinio. La proclamazione è avvenuta a Roma nel corso dell’assemblea generale. «Dove c’è un giovane, noi ci saremo», il motto con cui il sipiccianese ha condotto la sua campagna elettorale per sostituire l’uscente Carlo Pacifici la cui avventura è stata ripercorsa a inizio giornata dal presidente della Figc Gabriele Gravina. Il mandato sarà valido fino al 2028. Dietro di lui l’altro candidato Trentalange che ha già ricoperto il ruolo dal 2021 al 2022, dopo aver rassegnato le dimissioni a seguito di uno scandalo riguardante un suo collaboratore. Al fianco di Zappi, durante il suo mandato, ci saranno i vice presidenti Francesco Massini e Michele Affinito. Il comitato, invece, sarà così composto: Marinella Caissutti, Valentina Finzi, Valentina Garoffolo, Emanuele Marchesi, Pierpaolo Perrone e Marcello Terzo. «Questa giornata è la risposta a chi mette in dubbio la democrazia associativa. Ringrazio chi come me ha messo il cuore in questo progetto e la mia famiglia per il supporto. Ma soprattutto alla gente che si è allontanata da casa per accompagnarmi in giro per l’Italia. Mio padre sarebbe orgoglioso di me. Lavoreremo con umiltà e dedizione per sanare le crepe che hanno ostacolato il nostro progresso. Ascolterò anche la voce di quelli che non mi hanno dato il proprio sostegno perchè sarò anche il loro presidente e avrò bisogno anche del loro aiuto. Guardiamo al futuro», ha detto Antonio Zappi nel suo discorso post proclamazione che ha chiuso l’assemblea generale. fc