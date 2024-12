Il Tusciarugby compie dieci anni. Era il 10 gennaio 2014 quando un gruppo di appassionati, composto da genitori ed ex giocatori, approvò l’atto costitutivo che sancì la nascita dell’altra società viterbese dedicata alla palla ovale, l’Asd Tusciarugby polisportiva. Per celebrare il decennale della fondazione la società del presidente Fabrizio D’Ottavio ha organizzato una serie di eventi che prenderanno il via domani pomeriggio alle ore 17 con la presentazione a Viterbo, presso lo Spazio Attivo-Lazio Innova, in via Faul 20/22, del volume “Tusciarugby, storia di passione, di fatica e d’amore”. Autore il vice presidente del Tusciarugby Marco Tontini che, con un lavoro certosino, ha raccolto le testimonianze dei principali protagonisti e dei momenti più importanti di questi primi gloriosi dieci anni di vita societari. Una pubblicazione impreziosita da un’autorevole prefazione, quella di Massimiliano Mascolo, vice direttore di Rai Sport e direttore dell’Archivio storico dello Sport viterbese. All’evento prenderanno parte le massime autorità civili e sportive.

La due giorni di celebrazioni si concluderà sabato pomeriggio al campo “Sasso d’Addeo” di San Martino al Cimino dove sono in programma un torneo di touch rugby (ore 16), una mostra delle Fiat 500 (ore 18) e alle 20 un mega, strepitoso terzo tempo.

