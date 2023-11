Nello scorso fine settimana presso i laghi Mezzaluna di Roma si è svolta la finale del campionato italiano di pesca sportiva Fisheries 2023 e il nuovo campione italiano è Tiziano Fracassa di Tolfa della società sportiva Lo Svasso Stella Marina Tubertini. La competizione si è svolta in due giornate ed ha visto una finalissima molto combattuta. L’evento ha coinvolto circa 40 atleti selezionati e provenienti da tutte le regioni italiane. Dopo la prima giornata sono stati 8 gli agonisti che si sono posizionati in testa alla classifica.

«Il lago Mezzaluna - spiega il tolfetano Tiziano Fracassa - è molto tecnico e allo stesso tempo anche molto omogeneo. Il sabato, dopo una nottata di vento ed acqua, non è bastato il meteo favorevole per far muovere i pesci e quindi pesate avare che hanno evidenziato le doti tecniche degli agonisti. Nella seconda prova il meteo è peggiorato con un acquazzone di circa mezzora con vento fortissimo ed ha posticipato la partenza. Ringrazio la società Lo Svasso Stella Marina per il supporto e i compagni di società, la federazione Fipsas di Roma per l’organizzazione e i suoi rappresentanti».

