Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il Tolfa ieri pomeriggio allo Scoponi si è imposta 2-1 sugli ospiti dell'Indomita Pomezia grazie alle reti di Fagioli e Santecchi. Con i tre preziosi punti conquistati i ragazzi di mister Macaluso, a fronte anche degli altri risultati della giornata, sono schizzati al posto in solitaria a 24 punti, subito dietro al Pianoscarano (terzo a 26 punti), Ostiantica (seconda a 27 punti) e alla capolista Santa Marinella (30 punti). Nella 14^ giornata del campionato Promozione Lazio (girone A) il Tolfa nel primo tempo i padroni di casa si sono portati in vataggio per 2 reti a 0 lasciando poco spazio alla formazione ospite che viaggia al terzultimo posto in classifica. Anche in questa sfida il Tolfa ha creato molte occasioni che non sono state concretizzate e prina del riposo hanno sfiorato la rete ben 3 volte.

«La partita l'abbiamo stradominata - spiega il ds Marcello Smacchia - purtroppo, ancora una volta, non abbiamo chiuso subito la partita. Purtroppo già siamo partiti con alcune defezioni importanti, poi durante nell'allenamento prima della partita Vittorini e Giovani hanno accusato dei problemi muscolari e, quindi, mister Macaluso ha modificato la formazione e fatto ruotare i giocatori».

Il Tolfa è partito subito forte con Pasquini che ha creato una grande azione ma poi ha subìto il fallo e Fagioli dal dischetto ha trasformato aprendo le marcature biancorossi. Al 20', poi, c'è stato il 2-0 con Marziantonio che ha lanciato la palla al centro e Nuti prima ha stoppato e poi ha anticipato il portiere e ha mandato la palla in rete.

«Prima della pausa abbiamo sbagliato 3 volte grandi occasioni da gol - prosegue il ds Smacchia - nella ripresa abbiamo avuto l'infortunio di Marziantonio e al suo posto mister Macaluso ha mandato Santecchi, classe 2008 del nostro settore verde che, a soli 16 anni ha fatto il suo esordio in prima squadra. La nostra squadra poi ha creato svariate azioni, ma non siamo riusciti a segnare. Alla mezz'ora, su una mischia, è scaturito il gol degli avversari segnato da Botti. Purtroppo è rimasto infortunato Figorella. Al suo posto è entrato la new entry De Simone (classe 2005). Poi c'è stato da soffrire: a 10' dalla fine il numero 20 dell'Indomita Pomezia ha gravemente colpito il nostro Bevilacqua che è stato costretto ad uscire. A 3' dalla fine c'è stata la bella parata del nostro portiere De Clementi. Siamo felici per la vittoria e per la posizione raggiunta in classifica, purtroppo però non possiamo gioire perché siamo usciti con tanti infortunati, alcuni dei quali avranno bisogno di tempi lunghi per tornare a giocare».

A dirigere la gara è stata una terna arbitrale della sezione di Roma1: l'arbitro è stato il signor Leonardo Ridolfi, coadiuvato da Marco Martino e Michelangelo Mannovale. Complice la bella giornata di sole lo Scoponi si è riempito di sostenitori che hanno festeggiato l'importante vittoria dei biancorossi. La vittoria è sarà dedicata da tutta l'Asd Tolfa Calcio al grande tifoso biancorosso Paolo Felicini (Negrisolo) scomparso prematuramente alcuni giorni fa. L'incasso è stato devoluto alla famiglia di Negrisolo. Prima dell'inizio della partita il capitano del Tolfa, Roccisano, a none di tutta la squadra e della società biancorossa ha consegnato alla compagna di Negrisolo un mazzo di fiori.

