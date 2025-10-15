Il Tolfa conquista con merito il passaggio agli ottavi di finale, nonostante la sconfitta di misura per 1-0 sul campo del Parioli. Forti del successo per 2-1 ottenuto all’andata, i biancorossi hanno saputo difendere il vantaggio complessivo con grande maturità, portando a casa un risultato importante e meritato. Il direttore sportivo Marcello Smacchia, visibilmente soddisfatto, ha commentato così la prestazione: «È stata una partita bella e combattuta fino all’ultimo secondo, giocata col cuore e con la testa. Due squadre forti, davvero un peccato che si siano incontrate già nei sedicesimi, perché il Parioli è una grande squadra: forse la più ostica che abbiamo affrontato finora. Noi però abbiamo risposto alla grande. Sapevamo di poter contare sul vantaggio dell’andata e che anche con l’1-0 saremmo passati. Mancavano diversi giocatori, ma chi è sceso in campo ha lottato con sacrificio e voglia». Smacchia sottolinea anche la sfortuna che ha accompagnato i suoi: «Abbiamo colpito un palo su punizione con Manuel, poi Chiappini ha sfiorato il gol sulla respinta del portiere e nel finale Pasquini e Tutù hanno avuto un’occasione clamorosa. Ci manca ancora un pizzico di fortuna, ma l’importante era passare il turno. Sono molto contento per i ragazzi: stanno diventando un gruppo compatto, stanno dimostrando spirito di squadra e questo è il segnale più bello. Siamo sulla strada giusta». Il ds guarda già al futuro: «Ora ci aspettano gli ottavi: andata il 29 ottobre, ritorno il 12 novembre. È un bel traguardo, ma dobbiamo restare concentrati». Sulla stessa linea anche il tecnico Michele Micheli: «Abbiamo perso 1-0, ma avevamo tanti problemi: diversi ragazzi acciaccati, qualcuno con la febbre, altri con dolori muscolari. Eravamo ridotti all’osso, ma nonostante tutto abbiamo fatto una grande partita, una prova di orgoglio e di squadra».

©RIPRODUZIONE RISERVATA