Appuntanento importante per il Tolfa di mister Macaluso chiamato a vincere contro l'Ottavia nella gara di andata dei 16esimi di Coppa Italia. Allo Scoponi fischio d'inizio alle 15.30. «Alla Coppa Italia ci teniamo molto e vogliamo assolutamente superare il turno, ma ci aspetta oggi una gara difficilissima e insidiosa contro una squadra molto forte che ha tra le proprie file giocatori importanti e di grande esperienza che sanno fare la differenza: il portiere Tomarelli, il difensore centrale Petricca e il centrocampista La Rosa vengono tutti dall'Eccellenza; l'attaccante è ex Viterbese; il loro tecnico Porcelli è molto esperto e in gamba - spiega il Ds del Tolfa, Marcello Smacchia - ora l'Ottavia in campionato non sta attraversando un periodo buono, i punti che hanno in classifica non rispecchiano il loro vero valore, quindi per questo impegno di Coppa scenderanno in campo col coltello tra i denti cercando ad ogni costo di vincere e superare il turno. Quindi ci aspettiamo una gara difficilissima in cui ci sarà da combattere con il cervello, con la grinta, con la fame di vincere e con il cuore. Conosco il loro mister Porcelli da circa 30 e so come preparerà la partita. In teoria dovremmo essere a rosa al completo; con tutta probabilità rientra Damiano Pasquini. Probabilmente il mister farà un po' di turn over per non far stancare troppo i ragazzi perché poi domenica ci aspetta un'altra battaglia con il Tarquinia. Ormai ogni sfida per noi è da giocare come se fosse una finale. Dopo due anni in cui dalla Coppa Italia siamo usciti in semifinale quest'anno vogliamo far di tutto per far meglio. La Coppa è una scorciatoia importante e preziosa per arrivare in Eccellenza quindi chiediamo ai ragazzi di mettere tutto in campo e di dare il massimo. Sarà importante restare calmi e concentrati e giocare cone sappiamo fare senza distrazioni. Speriamo di concretizzare di più le occasioni che creeremo. Il morale è buono, la squadra sta bene, il gruppo si sta consolidando sempre di più. L'imperativo è vincere». Mister Macaluso invece spiega: «Non conosco l'Ottavia quindi noi ci preparerò per giocare bene e per dire la nostra. Inizia un periodo in cui saremo chiamati a giocare ogni 3 giorni: questo mette in difficoltà le squadre dei professionisti figuriamoci a noi che abbiamo tutti giocatori che sono impegnati col lavoro. I ragazzi stanno bene e sono certo che daranno il massimo».

