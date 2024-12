Clima delle grandi occasioni oggi a Tolfa. Sul sintetico dell'impianto collinare “Felice Scoponi” si svolgerà una afida che si presenta davvero molto combattuta e spettacolare. A sfidarsi saranno i padroni di casa del Tolfa, allenati da mister Roberto Macaluso e gli ospiti del Ronciglione (che viaggiano a metà classifica). I biancorossi di patron Alessio Vannicola sono al comando della classifica del girone A del campionato Promozione a 21 punti, insieme alla Sorianese (che oggi ospita il Tarquinia di mister Ercolani che attualmente è al 13° posto) e il Palocco (impegnata nella tana dell'Ostiantica che viaggia al 12° posto). La giornata di oggi vede poi il Santa Marinella, che insegue il trittico di testa di solo una lunghezza, attesa dall'ostico Nuovo Pescia Romana. Per i tolfetani oggi è molto importante vincere per mantenere il passo. Mister Macaluso avrà qualche problema di formazione in avanti, visto l'assenza ormai consolidata di Pastorelli, alla quale in settimana si è purtroppo aggiunto l'infortunio al giovane Imperiale (quest'ultimo mercoledì, in uno scontro di gioco centrocampo, ha ricevuto un forte colpo al volto: è stato trasportato al nosocompio capitolino San Filippo Neri e gli hanno riscontrato una frattura allo zigomo); inoltre non sarà disponibile lo squalificato Pangi. Il fischio di inizio sarà dato alle 14.30 e a dirigere la gara ci penserà il signor Davide Guarracino (Roma 2), coadiuvato da Carlo Silvano (Civitavecchia) e Carlo Palleschi (Roma 2).

Il tecnico del Tolfa, Roberto Macaluso, a proposito di questa sfida spiega: «Oggi abbiamo l'infermeria piena: saranno assenti, infatti, Ciaccia, Pangi e Imperiale. Questa partita è molto importante per noi, ce la vedremo contro una squadra organizzata e che ha fame di vittorie. Il Ronciglione vuole rilanciarsi in campionato, quindi verrà allo Scoponi in cerca di punti e ci vorrà un Tolfa umile e pronto per giocare al meglio questa partita difficile».

Il presidente onorario Giuseppe Marrocchi spiega invece: «Questa 11esima giornata di campionato vede lo svolgersi oggi pomeriggio di un match clou che sarà ancora una volta disputato qui in collina - spiega il presidente onorario, Giuseppe Marrocchi - allo Scoponi arriva il Ronciglione, una squadra salita quest'anno dalla 1^ categoria. Il Ronciglione, seppur posizionato dietro di noi, è un team composto da giocatori di tutto rispetto: i viterbesi sono una squadra combattiva e forte, quindi si prospetta una gara combattuta fino all'ultimo istante».

Il calcio d'inizio è previsto alle 14.30, con Bevilacqua e compagni che hanno la possibilità di consolidare una posizione nel tabellino generale che potrebbe aprire prospettive impensate ad inizio campionato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA