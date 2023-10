Partita casalinga per il Tolfa: i collinari affrontano alle 15.30 allo Scoponi i “cugini” del Canale Monterano. Sul rettangolo tolfetano è atteso un Canale Monterano davvero affamato di punti visto che sono a quota 0 punti dopo le prime 4 gare: il tecnico allumierasco Andrea Pacenza che allena il Canale ha dato l'imperativo di vincere. Ma anche il Tolfa di mister Roberto Macaluso vuole assolutamente vincere e ottenere la prima vittoria della stagione davanti al pubblico amico. I pupilli di patron Alessio Vannicola in campionato sono reduci da un pareggio e una sconfitta contro due fra le più forti squadre del girone, in partite che, per come é stato l'andamento, hanno lasciato l'amaro in bocca ai nostri tifosi. Dopo l'ottima qualificazione in Coppa Italia ottenuta nel turno infrasettimanale, mister Macaluso oggi deve far fronte ad alcune defezioni importanti: mancheranno, infatti, Lorenzoni e Pasquini che sono infortunati e poi sarà assente Pomponi perché è influenzato. Da rilevare poi che l'attaccante Pastorelli è stato operato al ginocchio in settimana e sarà fuori tutta la stagione: la società del Tolfa augura una pronta guarigione a Omar. In attacco dovrebbe esordire Federico Superchi, che sembra aver finalmente recuperato. Il presidente onorario Giuseppe Marocchi spiega: «I ragazzi del Monterano, pur non avendo raccolto finora punti, hanno giocato alla pari con tutte le contendenti e quindi sono squadra che merita il massimo rispetto con una Dirigenza da tempo amica e che incontriamo sempre con piacere». Il tecnico del Tolfa, Roberto Macaluso a proposito di questa sfida sottolinea: «Affrontiamo una squadra che ancora non ha fatto punti, quindi scenderanno in campo per vincere e avranno un piglio più cattivo per cercare di conquistare punti preziosi. Noi veniamo dalla bella partita vinta in Coppa mercoledì dove abbiamo ottenuto il passaggio del turno. Per questo derby abbiamo alcune defezioni, ma questo non deve essere un alibi: giocheremo al massimo perchè ci teniamo a far bella figura davanti ai nostri sostenitori e ad ottenere i primi 3 punti in campionato». L'arbitro, Leonardo Palella di Roma 1 (coadiuvato da Daniele Conti di Roma 2 e Francesco Perna Roma 2), in uno Scoponi che ancora una volta registrerà il tutto esaurito sulle tribune, darà il fischio d'inizio alle ore 15.30.

©RIPRODUZIONE RISERVATA