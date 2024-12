SANTA MARINELLA – La giunta municipale di Santa Marinella ha apportato delle modifiche in merito alla disciplina di sosta nell’area ex fungo e relativamente agli stalli blu ubicati in zona 01, ovvero il centro storico.

Con questa iniziativa viene di fatto revocato il pagamento degli stalli blu per i residenti della zona “Centro” nell’area ex fungo, attualmente in vigore esclusivamente per i weekend, oltre ad una rimodulazione dell’orario di pagamento dalle attuali ore 22.00 alle 20.00, sempre per gli stalli ubicati in zona 01, ovvero Centro Storico.

“Un atto doveroso per venire incontro alle richieste e alle esigenze dei cittadini e dei commercianti della zona centro – ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei – rendendo l’area ex fungo gratuita per i residenti e diminuendo l’orario di pagamento dei parcheggi blu in zona centro storico fino alle ore 20 anziché alle 22, per tutti».

I cittadini interessati dovranno recarsi presso la sede della Santa Marinella servizi e, attraverso documentazione che ne attesti la veridicità, dimostrare di essere residenti nella zona in questione per ricevere un apposito tagliando da mostrare all’interno della propria automobile in caso di controllo da parte delle forze di polizia locale.

«Un atto concreto nei confronti dei titolari esercenti e delle attività commerciali del centro storico – ha aggiunto il consigliere delegato alle Attività produttive e presidente del consiglio Emanuele Minghella – che interessa anche i residenti della zona, i quali già da domani saranno esentati dal pagamento degli stalli blu nell’area ex fungo».

