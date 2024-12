TARQUINIA – Tra i correttivi alla ztl adottati dalla nuova amministrazione comunale del sindaco Francesco Sposetti, quello che più sta facendo parlare riguarda la riapertura al transito veicolare di via Vecchia della Stazione. Il sindaco Sposetti ha infatti revocato l’area pedonale urbana tra l’incrocio con via di Porto Clementino e il civico 30, istituita dall’amministrazione Giulivi.

APRIRE VIA VECCHIA DELLA STAZIONE PER DECONGESTIONARE LA PORTO CLEMENTINO «Il provvedimento - spiega il sindaco Sposetti - fa parte di una serie di disposizioni in tema di viabilità prese dalla giunta comunale, per fluidificare il traffico nei punti più critici di Tarquinia. Via Vecchia della Stazione è una parallela alla strada provinciale Porto Clementino, che costituisce l’asse principale di collegamento tra il centro abitato e le località costiere – afferma il sindaco Francesco Sposetti - e che, soprattutto in estate, sostiene un considerevole flusso veicolare di auto e di mezzi pesanti e agricoli. La decisione, sperimentale, è stata presa, quindi, per decongestionare via di Porto Clementino e per dare una preziosa alternativa viaria, anche ai pendolari che tutti i giorni si recano alla stazione per prendere il treno». Come riportato in delibera, «saranno verificati gli effetti sulla circolazione e, se si presenteranno delle problematiche, verranno apportati dei correttivi”, sottolinea Sposetti.

MODIFICHE ORARI LUNGOMARE DEI TIRRENI E LUNGOMARE DEI GIARDINI I correttivi alla ztl adottati dall’amministrazione Sposetti riguardano anche Tarquinia Lido: l’Area pedonale urbana, con conseguente divieto di transito ai non autorizzati, sul lungomare dei Tirreni (nell’area racchiusa dall’intersezione di via di Porto Clementino con piazza delle Naiadi) e e lungomare dei Giardini (nell’area racchiusa dall’intersezione di piazza delle Naiadi con via di Cristoforo Colombo) sarà attiva dal 15 marzo al 30 settembre di ogni anno, tutti i giorni dalle ore 21 alle ore 2.

