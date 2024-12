CIVITAVECCHIA – «La chiusura dello Stadio del Nuoto di Civitavecchia è un duro colpo per tutta la nostra comunità sportiva. Atleti, società sportive e appassionati di nuoto subiranno un forte disagio da questa situazione». Il delegato allo Sport Patrizio Pacifico analizza quella che è la situazione legata al PalaGalli dove, ieri pomeriggio, sono scattati i sigilli da parte della magistratura.

«Ho piena fiducia nell'azione degli organi di giustizia e sono certo che non assumono con leggerezza iniziative come chiudere impianti pubblici frequentati da tanti giovani – ha sottolineato – questa situazione mi duole particolarmente, poiché avevo appena avviato, per conto dell’amministrazione, un percorso di mediazione con buone prospettive di successo tra tutte le società del territorio. Io e il Sindaco Marco Piendibene, alla luce degli incontri recenti proprio con le società natatorie conclusi proprio il giorno prima della chiusura, avevamo individuato una possibile via di mediazione. Inoltre, ci sono imminenti importanti lavori di riqualificazione finanziati da città Metropolitana e buone prospettive di collaborazione con la FIN».

Pacifico si dice determinato, insieme all’amministrazione tutta, a risolvere questa crisi, «ma sarà essenziale essere pragmatici e comunicare chiaramente alla cittadinanza le possibilità e le soluzioni disponibili. Non è mia prassi, né quella dell’amministrazione, fare proclami facili – ha infatti sottolineato - la questione è delicata, controversa e difficile. Per questo va affrontata con il massimo rispetto della verità dei fatti, senza illudere l'opinione pubblica e soprattutto gli atleti e operatori sportivi che dipendono da questo impianto. È il momento della solidarietà e dell’unione di intenti. La mia è una improcrastinabile chiamata all’unità per la nostra comunità sportiva, anche finalizzata a limitare l’esilio forzato di tante e tanti atleti civitavecchiesi costretti a svolgere attività sportiva lontano dalla propria città. Insieme – ha concluso il delegato allo Sport – sono certo che supereremo questi giorni critici che ci attendono. Da queste difficoltà spesso si riscopre l’importanza di essere uniti. Io ne sono convinto».