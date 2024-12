SANTA MARINELLA – Probabilmente, viste le proteste dei cittadini inviate al sindaco via social, sembra che non tutto funzioni per il meglio all’Isola Ecologica. Molti internauti, si sono fatti sentire, chiamando in causa il primo cittadino per chiedere se è possibile provvedere ad aprire la struttura di conferimento dei rifiuti in orari che non siano limitanti per un pendolare. “L’orario estivo dell’isola prende il via a luglio – scrivono su Facebook – ma pensate che per gettare l’erba da giardino si possa attendere luglio? La sistemazione dei giardini inizia a marzo e gli sfalci e i potaggi nello stesso mese. Qui non esistono solo i villeggianti, l'orario alle 8.30 per l’apertura dell’isola ecologica, non è compatibile per chi deve andare a lavoro e magari vuole gettare i rifiuti da giardino alle 7.30 o alle 8. Poi alle 12.30 l’isola ecologica chiude, e la domanda è, chi è libero a quell’ora per trasportare i rifiuti? Chi è che stacca alle 12.30 dal lavoro e va a casa a mangiare? Nessuno. Solo un pensionato è libero a quell'ora. Un pendolare che parte alle 8 e va a Roma e che torna alle 17, alle 18 o alle19, come fa ad usufruirne? Gli orari del martedì e del giovedì che vanno dalle 14 alle 16 sono ridicoli per lo stesso motivo. La domenica poi è chiuso. Cioè quando un lavoratore ha il giorno libero per andare a buttare gli sfalci, l'isola è chiusa, da aprile a giugno. Il giovedì mattina, nei pressi del campo sportivo, dove è possibile conferire gli sfalci da giardino, c’è una fila lunghissima. Non si può perdere mezz’ora per consegnare i rifiuti. C'è chi lavora e non può fare la fila e poi andare a prendere il treno. Ma i cittadini che pagano le tasse hanno diritto a qualche servizio decente in questa città? Gli abbonamenti alle strisce blu, la Tari e le altre tasse, non possono essere utilizzate per sistemare le problematiche dell’Isola ecologica? Noi cittadini cerchiamo di essere civili e conferire rifiuti in maniera consona, ma il Comune non ci aiuta. Perché non aprire il pomeriggio, per esempio, dalle 17 alle 19? E comunque il sabato pomeriggio e la domenica farebbe molto comodo, sia ai locali che ai villeggianti, avere uno scarrabile esterno all’isola per conferire gli sfalci”.

