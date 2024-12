CIVITAVECCHIA – Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con il Giffoni Film Festival, l’evento internazionale dedicato al cinema per ragazzi. Si sta svolgendo in questi giorni (19 - 28 luglio 2024) e il tema “L’illusione della distanza” sarà il punto di partenza della cinquantaquattresima edizione, declinato in tutte le sue forme, in ogni suo spazio. Un tema urgente, scelto per indicare i pericoli del senso di isolamento che si insinua nella vita delle nuove generazioni con la paura dell’altro, del diverso, del lontano, con l’inganno di sentirsi separati.

Parte della giuria ufficiale anche sette ragazzi, Damiano, Emanuele, Eleonora, Sophia, Ivan, Davide e Paolo dell’associazione culturale CGS Cinecircolo XXI APS di Civitavecchia che, nel periodo del festival, parteciperanno ad un vero e proprio laboratorio di cinema organizzato dall’associazione nazionale CGS di cinema (Cinecircoli Giovanili Socioculturali). Avranno il compito e l’onore di votare il film vincitore del festival e, allo stesso tempo, di assegnare il premio collaterale “Lanterna Magica” al film che si distinguerà per il suo scopo educativo e formativo.