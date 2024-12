Sfida al cardiopalma oggi per il Tolfa. I padroni di casa attendono la capolista Grifone. Dopo la sconfitta subìta al Bonelli domenica scorsa i pupilli di patron Alessio Vannicola tornano in campo davanti al pubblico amico dello Scoponi con tanta voglia di pronto riscatto e di regalare la vittoria ai propri sostenitori. Fra le file dei biancorossi c'è qualche acciaccato.

«Affrontiamo la prima in classifica quindi ci troveremo davanti una squadra sicuramente valida che ha la miglior difesa del campionato e tra le sue file ha giocatori importanti che conoscono bene la categoria. Il Grifone viene da un buon pareggio in Coppa e da una vittoria in campionato e quindi verranno per allungare la striscia positiva - spiega il tecnico drl Tolfa, Roberto Macaluso - sarà sicuramente una partita difficile ma noi vogliamo far bene. Dal punto di vista del gioco stiamo bene ma pecchiamo ancora un pochino dal punto di vista dei risultati. Cercheremo di essere anche meno belli, ma più pratici. Qualche dubbio per quanto riguarda le defezioni dei ragazzi: c'è chi rientra dall'infortunio, chi è un po' influenzato. Cercheremo di farci trovare pronti. Per noi è una partita importante e cercheremo di continuare sulla falsa riga di tutte le partite dal punto di vista del gioco, soprattutto siamo convinti di quello che facciamo e siamo convinti che, a lungo andare, il gioco ci premierà. Faccio le mie personali condoglianze ad Alessandro Pallassini per la scomparsa del papà». La sfida di oggi per il Tolfa sarà davvero molto complicata, soprattutto dopo la sconfitta immeritata subìta al Bonelli di Tarquinia. «Purtroppo la squadra pur giocando bene non riesce a monetizzare tutta la gran mole di gioco che crea - spiega il presidente onorario Giuseppe Marrocchi - e alcuni infortuni non aiutano (Geovani, Marziantonio e Galetti). Oggi arriva la prima della classe che, insieme al Santa Marinella, é la grande favorita per l’accesso in Eccellenza, ma si spera in una grande prestazione dei nostri ragazzi che hanno le qualità tecniche per competere con chiunque».

