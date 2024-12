Trasferta dura e insidiosa per il Tolfa. I collinari, allenati da mister Roberto Macaluso, sono attesi stamattina dal Nuovo Pescia Romana, una squadra che viaggia al 7° posto della classifica e che necessita di un solo punto per avere la salvezza sicura e quindi cercheranno di sfruttare il fattore campo per trattenere più punti possibili, ma davanti a loro troveranno un Tolfa ancora in corsa e che scenderanno in campo ben determinati a vincere e a trattenere l'intera posta in palio per continuare ad inseguire il sogno di arrivare in vetta. I tolfetani sono attualmente al secondo posto della classifica a 4 lunghezze dalla capolista. Tutto il team biancorosso si è preparato al massimo per fare una bella performance e per allungare la striscia positiva.

«Stamattina ci aspetta una dura trasferta a Pescia, una squadra a cui manca un solo punto per essere salva. Da parte nostra cercheremo di alimentare questa piccola fiammella accesa con la speranza che nel frattempo le altre squadre non facciano il proprio dovere - spiega il tecnico del Tolfa, Roberto Macaluso - abbiamo il capitano che in settimana ha avuto qualche linea di febbre, vedremo se stamattina potrà essere disponibile. Affrontiamo la partita con la solita tranquillità e con l'entusiasmo che ci contraddistingue. È strano una settimana tranquilla con il morale alto, quindi ce l'andiamo a giocare come sempre e speriamo di portare a casa i tre punti e nel caso da Ronciglione arrivassero notizie non buone il nostro obiettivo resta quello di salire sul podio e di chiudere al secondo posto».

©RIPRODUZIONE RISERVATA