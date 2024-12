Ottima vittoria in rimonta per Tolfa: i collinari hanno espugnato per 2-1 il campo dell'Atletico Capranica grazie alle reti di Bevilacqua nel primo tempo e di Martinelli nella ripresa.

Nella quarta giornata di andata del campionato Promozione (girone A) il Tolfa ha quindi conquistato tre punti preziosissimi e ora in classifica i biancorossi viaggiano a 5 punti.

La sfida nella tana dell'Atletico Capranica è partita in salita per i ragazzi di mister Macaluso che hanno subìto la rete del vantaggio dei padroni di casa dopo soli 5 minuti grazie alla rete di Mancino. Forte è stata la reazione dei pupilli di patron che hanno ingranato la quinta e hanno creato molte occasioni fino a che Bevilacqua ha insaccato la rete del pareggio al 38'.

Dopo 20 minuti il direttore di gara Ferrara (coadiuvato dagli assistenti Marciagli ed Elia) ha fischiato la fine del primo tempo sul momentaneo pareggio per 1-1.

La rimonta dei collinari si è completata ad un quarto d'ora dal triplice fischio finale: Martinelli ha infatti messo a segno una bella rete che ha fatto gioire i tolfetani.

«È stata una vittoria importante - spiega il tecnico Roberto Macaluso - su un campo difficile contro una neopromossa che gioca bene e ha molto entusiasmo. Nel primo tempo siamo andati in svantaggio, ma siamo stati bravi a pareggiare e a ribaltare il risultato. Abbiamo disputato un secondo tempo veramente di alto livello: siamo riusciti a creare tanto e il Capranica praticamente non ha mai tirato in porta. La vittoria è importante per la classifica ma, soprattutto, perchè abbiamo raccolto quanto abbiamo meritato. Durante le prime partite dovevamo raccogliere qualcosina in più, perché le prestazioni le abbiamo sempre fatte. Oggi finalmente raccogliamo tre punti dopo una prestazione di alto livello. Da lunedì ci mettiamo subito a lavorare per la prossima partita nella quale dobbiamo dare continuità di risultato e, soprattutto, di gioco. Per adesso ci godiamo la vittoria».

Soddisfatto del gol realizzato e felice per la vittoria Marco Bevilacqua, autore del pareggio, spiega: «È stata una partita davvero difficile vinta meritatamente. Siamo andati sotto su un mio errore in disimpegno, ma la squadra ha cominciato a crescere. Abbiamo mancato due volte la rete prima con un mio tiro e poi con un tiro a botta sicura di Salvato, ma la palla non è entrata. Poi sono riuscito a segnare il goal del pareggio dal limite dell'area. Nella ripresa siamo atati nettamente meglio noi con gol di Martinelli su assist di Marziantonio. Sono e siamo molto felici: è una vittoria importantissima».

Mister Macaluso al fischio d'inizio ha schierato in campo la squadra con lo schema del 4-3-3 con tra i pali De Clementi; bella linea di difesa Ficorella, Roccisano, Salvato e Marziantonio; a centrocampo Quinti, Bevilacqua e Nuti e nella linea d'attacco Fagioli, Martinelli e Pangi.

A disposizione: Borriello, Pastorelli, Pasquini, Vittorini, Orchi, Fedeli, Santi, Galletti e Zucconi. La squadra tolfetana in questa settimana lavorerà sodo in vista del derby di domenica contro il Città di Cerveteri che si disputerà allo Scoponi alle 15.30.

