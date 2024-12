La capolista Tolfa è attesa domani mattina alle ore 11 dai padroni di casa del Borgo Palidoro. In questa quattordicesima giornata di andata del campionato Promozione (girone A) i ragazzi di mister Macaluso affrontano una squadra che viaggia all'ottavo posto a 19 punti, ma questo non deve trarre in inganno perché il Palidoro è una squadra in forte crescita che da poche giornate è tornata a scalare la classifica.

«Affrontiamo una squadra valida che ha iniziato il campionato un po’ in sordina e poi ha inanellato una serie di vittorie consecutive e si è rimessa in carreggiata - spiega il tecnico del Tolfa Roberto Macaluso - li abbiamo già affrontati in Coppa, quindi più o meno sappiamo che tipo di squadra dobbiamo affrontare. Noi purtroppo ancora non abbiamo recuperato nessuno, però la squadra sta bene e in un buon momento di forma. C’è entusiasmo perché siamo primi in classifica. Il nostro obiettivo è quello di cercare di arrivare alla sosta ancora primi, con più punti possibili mantenendo le stesse distanze. Faremo la solita partita gagliarda che solitamente la nostra squadra sa fare in trasferta».

Sulla stessa linea il granitico Marco Bevilacqua, giocatore forte ed esperto con doti da regista che sta contribuendo non poco alle ottime prestazioni del Tolfa. «Sarà una partita difficilissima, li abbiamo affrontati in Coppa e sappiamo cosa ci aspetta. Naturalmente partiamo con l’obiettivo di vincere e trattenere l'intera posta in palio, di certo noi ce la metteremo tutta. Vogliamo arrivare nel migliore dei modi al giro di boa. Sarà durissima ma siamo consapevoli delle nostre forze e delle nostre potenzialità - spiega Marco Bevilacqua - all'inizio del campionato eravamo partiti per ottenere quanto prima la salvezza tranquilla, ma ora siamo in vetta e ci stiamo godendo l'attimo. Negli anni ho visto spesso che i pronostici e le chiacchiere di settembre quasi mai si avverano. È il campo, partita per partita, a dare risposte e a dire quale è la squadra più forte. La nostra forza è il gruppo: siamo coesi, ci sosteniamo e sopportiamo a vicenda. È vero che siamo 4-5 più adulti ed esperti, ma è vero pure che abbiamo una rosa di giovani veramente eccezionali e i rapporti fra tutti sono buonissimi. Nonostante le assenze riusciamo a far bene grazie al fatto che tutti ci impegniamo e che questi ragazzi meravigliosi si fanno sempre trovate pronti. Sono felice per il bel clima che si respira tra noi ma anche per la crescita esponenziale che vedo ogni giorno in tutti i ragazzi più giovani. Oltre alle importanti vittorie che abbiamo riportato è importante sottolineare il bel gioco che mostriamo in campo. Abbiamo la fortuna di essere allenati da un team tecnico eccezionale: sono uno meglio dell'altro. Esperti, innovativi, efficienti, sono veramente il top. Stiamo imparando tanto da loro e soprattutto ci stiamo divertendo e togliendo delle belle soddisfazioni. Macaluso è stato giocatore fino a poco fa, quindi capisce di più la mentalità e i pensieri dei giocatori. A settembre ho sposato il progetto che mi ha proposto il Tolfa è al 100% non cedo alle lusinghe del mercato e resto a Tolfa. Anni fa già mi ero trovato bene qui e ora sto benissimo. Sicuramente la società si muoverà per portare da noi un paio di giocatori per ampliare la rosa è sopperire alle tante assenze. Il mercato di dicembre è difficile e vanno valutati bene gli inserimenti, perché se non si scelgono le persone giuste c'è il rischio di sbagliare e di rompere gli equilibri».

