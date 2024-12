Il Tennis Club Viterbo Saggini Costruzioni vince 2-0 contro il Tennis Club Montecchio (Pesato e Urbino) e vola alla final four nazionale per l’attribuzione del titolo italiano. Grandissimo risultato dei ragazzi viterbesi, che uscendo vittoriosi - come da pronostico - dalla sfida di ieri in trasferta nelle Marche con le perentorie vittorie di Fausto Barili ed Emiliano Privato, staccano il pass per le finali, entrando di diritto nell’elite delle migliori 4 squadre d’Italia Over 40 maschili. I dirigenti del Tennis Club Viterbo hanno richiesto e ottenuto di ospitare la final four, una manifestazione di tre giorni (14,15 e 16 giugno) nella quale alcune tra le migliori racchette del tennis italiano over 40 si sfideranno con la formula della Coppa Devis (2 singoli e un doppio) per vincere il titolo italiano a squadre. Daniele Bracciali (C.T Eur Roma, ex 49 ATP in singolo e 21 in doppio) Massimo Ocera (T.C. Treviso ex 380 ATP in singolo e 385 in doppio) Marco Viola (T.C. Viterbo ex 571 ATP in singolo e 489 in doppio) sono solo alcuni dei nomi degli atleti che andranno in campo dalla mattina di venerdì 14 giugno sino a domenica 16, giornata in cui si disputerà la finale tra i due club che usciranno vincitori dalle sfide del venerdì e del sabato. La squadra viterbese Saggini Costruzioni è composta da Fausto Barili, Emiliano Privato Marco Viola e Alessandro Patrignani e sotto la guida tecnica del maestro Paolo Ricci, si giocherà fino all’ultimo 15 le proprie chances, consapevole della propria forza, di quella delle squadre avversarie, ma anche entusiasta di poter competere di fronte al pubblico di casa. «È motivo di grande orgoglio per il T.C. Viterbo prima di tutto poter ospitare una manifestazione di così alto livello, nella speranza che tutte le squadre possano trovare accogliente la nostra struttura, ma soprattutto per noi e per il nostro sponsor Saggini Costruzioni è una grandissima soddisfazione sapere che tra le quattro squadre che si giocheranno il titolo italiano ci siamo anche noi. Vogliamo riempire il club in quei giorni, sperando che tutti i nostri soci, gli amici e gli appassionati di tennis, ci sostengano in questa importante competizione». Queste le parole del presidente Barili dopo la vittoria. Appuntamento al Tennis Club Viterbo nei giorni di 14, 15 e 16 giugno.

