Il Team Pirata si impone oltre i confini nazionali. I colori pontini-toscani salgono sul podio in Francia, alla corsa internazionale per juniores la Bernaudeau. Il romagnolo Leonardo Meccia, nato a Cesenatico, del Team Pirata Vangi-Sama Ricambi che nei giorni scorsi ha festeggiato i 18 anni, ha vinto davanti al compagno di squadra Enea Sambinello, mentre la terza piazza è stata conquistata dal transalpino Johan Chardon. Nella top ten c’è un altro pirata ed è Giacomo Sgherri. La corsa del calendario Uci Junior J1.1, giunta alla 30sima edizione, si è disputata tra La Tardière e La Roche-sur-Yon, nella Vandea, su una distanza di 134 chilometri. Meccia succede a Titouan Fontaine nell'albo d'oro della prestigiosa competizione giovanile. Una vittoria importante, la terza di fila del team di Campagnaro e Vangi. L'accoppiata dei due presidenti sta portando in altro il club di Sezze, che aspira a diventare uno dei vivai per il ciclismo italiano.

«Siamo contenti dell'avvio di stagione, il merito è di tutti i ragazzi, bravi a regalarci delle grandi soddisfazioni - ha detto Andrea Campagnaro - credo che anche per i nostri partner, in terra pontina, sia motivo di orgoglio vedere il nome della loro azienda spiccare nei trionfi dei nostri ragazzi».

