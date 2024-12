Una domenica da incorniciare per il team del Pirata Vangi-Sama Ricambi che partendo dagli Esordienti finendo con la Juniores fa il pieno di risultati. La squadra maggiore, la Juniores pontina-toscana, grazie a Leonardo Meccia che arriva secondo e Pietro Scottoni che si piazza al sesto posto nel Memorial Failerio-Clara Vangi a Calenzano, in Toscana. Scendendo di categoria, esordio per Allievi ed Esordienti in quel di Aprilia, dove al Trofeo Bakery House, alla prima edizione, Lorenzo Magrini degli Esordienti vince la sua prima gara, per la femminile gradino più alto del podio per Livia Rossi e Aurora Di Francesco, protagoniste di una prova maiuscola. Sempre nella categoria Esordienti, sesto posto per Damiano Ferrante, nono per Rosario Loreto, chiude al decimo Jacopo Di Pietro. Mentre per gli Allievi secondo posto per Giuseppe Fornelli e settimo per Francesco Arduini.

