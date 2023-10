Il Tarquinia esce sconfitto dal confronto con il Borgo Palidoro per 3 a 1. Un risultato pesante se letto numericamente ma sul cui esito pesano le tante palle gol e la sfortuna che si è accanita sull’undici blu-granata nel corso della ripresa. Clamorosa la palla gol avuta al 96 della ripresa con il punteggio sul 2 a 1 dal portiere Del Duchetto che solo in area di rigore si è visto respingere la sua conclusione dal portiere locale che con la sua parata innesca anche il contropiede che chiude definitivamente la partita. Primo tempo soporifero con il Borgo a giocare di rimessa. L’occasione più grande capita ad Elisei al 40’, salta tutti in area di rigore ed invece di servire Rosati solo a porta sguarnita, calcia addosso al portiere. Al 45’ un’ingenuità di Gibaldo spalanca un’autostrada al contropiede locale che con Cesaro non fallisce l’occasione. Nella ripresa il Tarquinia ci prova ma subisce il raddoppio con Corrias scattato in posizione dubbia. Da quel momento è un monologo Tarquinia. Prima la riapre Raffaelli, subito dopo Iannilli si divora il pareggio. Jacopucci colpisce la traversa su calcio piazzato, Mazzoni non inquadra la porta e dulcis in fundo l’occasione colossale capitata al portiere Del Duchetto. «Un primo tempo che ci deve far riflettere - commenta mister Ercolani- non ho visto quel piglio di una squadra bramosa di punti. Nel momento in cui caliamo di tensione diventiamo troppo prevedibili. Nota positiva la reazione dopo il doppio svantaggio. Peccato per le tante occasioni fallite, un pareggio era più che meritato».

