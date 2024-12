Il Tarquinia ospita al Bonelli il Borgo Palidoro con l’obiettivo di proseguire il trand positivo di queste ultime partite. Per i padroni di casa partita importantissima in chiave salvezza. «Ogni partita per noi è una finale- dichiara mister Ercolani- Affrontiamo una delle squadre più forti in fase di ripartenza e dovremmo essere bravi a non concedere spazi da attaccare. Siamo in un buon momento ma è vietato crogiolarsi sul passato, dobbiamo continuare ad avere fame e voglia di fare risultato. La salvezza si gioca molto sul fattore mentale e noi da questo punto di vista dobbiamo farci trovare pronti». Fischio d’inizio alle 15. Arbitra il signor Fabio Toci di Ostia Lido. Convocati: Del Duchetto, Di Camillo, Midei, Mauti, Egidi, Perelli, Gibaldo, Cenani, Mazzoni, Suriano, Manzari, Iannilli, Bono, Ceci, Cobzaru, Raffaelli, Superchi, Trebisondi, Marzoli, Gravina. Indisponibili Rosati, Marconi, Esposito, Pugliese, Bordi, Jacopucci.

©RIPRODUZIONE RISERVATA