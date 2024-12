Nella seconda giornata di ritorno del campionato di Promozione il Tarquinia perde la trasferta di Ronciglione con il risultato 1-0. I blugranata di mister Fabrizio Ercolani sono stati piegati dal gol realizzato da Gentilucci. Per la formazione etrusca è la tredicesima sconfitta stagionale su 18 partite disputate. Ad oggi il Tarquinia è quartultimo in classifica con 13 punti all’attivo in piena zona playout. Domenica al “Bonelli” alle ore 15 ci sarà la sfida con il Santa Marinella.

