Dopo l’1-1 del debutto contro il Borgo Palidoro, il Tarquinia domani scende in campo in trasferta alle ore 15 nel match valevole per la 2^ giornata del campionato di Promozione per sfidare il Morandi. La formazione blugranata allenata dal tecnico Fabrizio Ercolani vuole cercare di ottenere i primi 3 punti stagionali contro una formazione che all’esordio ha battuto per 2-0 la Longarina.

